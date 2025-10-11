Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренерський штаб не планує змін у грі, попри втрату важливих атакувальних гравців.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився щодо кадрових втрат перед матчами кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Грузії та Болгарії. Команді не допоможуть два вінгери — Ламін Ямаль із Барселони та Ніко Вільямс із Атлетика Більбао.

"Очевидно, що їхня відсутність — це втрата для нас. На щастя, у збірній є неймовірно талановитий склад. Маємо гравців, які можуть змінити перебіг гри, тож наш стиль та ігрова ідея залишаться незмінними", — наводить слова Де ла Фуенте видання Sport.es.

16-річний Ямаль пропускає матчі збірної через дискомфорт у паховій зоні. Водночас Вільямс ще не повністю відновився після травми лівого привідного м’яза, якої зазнав у вересневих поєдинках національної команди.