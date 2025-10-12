Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Центральний оборонець "синьо-жовтих" запевняє, що команда не повторить помилок першого матчу.

Центральний захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний поділився очікуваннями перед матчем проти Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

"На такому рівні не може бути недооцінки. Всі команди вміють захищатися і грамотно грати у футбол. Особисто для мене ніякої недооцінки немає — я точно знаю, що треба робити, і вся команда налаштована лише на перемогу," — заявив Забарний.

Футболіст також згадав про прикру нічию в першій грі проти азербайджанців, але наголосив, що у складі команди нічого не змінилося.

"Прикро, звісно, що зіграли внічию, але таке буває. Глобально команда та сама, ми готуємося до важкої гри і налаштовані лише на перемогу," — додав захисник.

Окремо Ілля відзначив повернення Руслана Малиновського, який нещодавно вилікувався після важкої травми і вже в першому ж матчі після повернення оформив дубль проти Ісландії.

"Руслана нам дуже не вистачало. Він показує свої сильні якості, і в деяких іграх без нього відчували нестачу. Він зробив два голи у непростому матчі і дуже допоміг команді," — підкреслив Забарний.

Поєдинок Україна — Азербайджан відбудеться у понеділок, 13 жовтня, о 21:45 за київським часом. Перший матч між командами завершився нічиєю 1:1.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Ісландією збірна України наразі посідає друге місце у турнірній таблиці групи, маючи у своєму активі 4 очки.