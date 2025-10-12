Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер збірної Азербайджану висловив повагу до суперника, але вірить у свою команду.

Головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов виступив на передматчевій пресконференції напередодні поєдинку 4-го туру європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти України.

"Завтра у нас гра з дуже сильною та гарною командою. Ми, як команда, повністю зосереджені й добре підготувалися. Впевнені, що зможемо показати хороший результат", — сказав Аббасов.

"Після гри з Україною ми грали проти Франції. Так, це був складний поєдинок, але він допоміг нам ще краще підготуватись до завтрашнього матчу. Ми зараз психологічно готові й дуже мотивовані. Положення в групі змінюється з кожним туром, і ми розуміємо важливість цієї зустрічі", — підкреслив наставник.

На запитання щодо тактичного плану на гру Аббасов відповів стримано, однак дав зрозуміти, що команда має чітке розуміння, як діяти проти українців.

"Ми розуміємо, що між нашими командами є певна різниця у рівні. Україна та Франція — це збірні високого класу, з великою кількістю досвідчених гравців, які виступають у топ-чемпіонатах. Але у нас також є свій план. Так, ми не розкриємо всю стратегію, але покажемо її на полі", — сказав головний тренер.

Тренер Азербайджану також звернув увагу на атмосферу в команді: "Хлопці дуже заряджені. Вони чудово розуміють, проти кого граємо, але це не означає, що ми маємо здатися ще до стартового свистка. Навпаки — хочемо боротися до останнього, продемонструвати характер і дисципліну. Саме це ми й будемо вимагати від команди завтра".

Матч Україна — Азербайджан відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.