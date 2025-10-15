Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Розкішний виступ півзахисника не залишився без уваги.

Півзахисник національної збірної України Руслан Маліновський у матчі проти Азербайджану відзначився голом та гольовою передачею, що допомогло команді Сергія Реброва здобути важливу перемогу (2:1).

Як наслідок, представник "синьо-жовтих" з оцінкою у 8,8 балів із 10 можливих потрапив до команди тижня за підсумками матчів європейського відбору на чемпіонат світу-2026, яку склав статистичний портал SofaScore.

Нагадаємо, що раніше сам футболіст прокоментував виступ нашої національної команди.