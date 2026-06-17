Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Чотири матчі вівторка зібрали на трибунах понад 281 тисячу вболівальників, перевершивши досягнення мундіалю 1994 року в США.

У вівторок на Чемпіонаті світу з футболу було зафіксовано історичне досягнення — цей ігровий день став наймасовішим за кількістю глядачів на стадіонах за всю історію проведення світових першостей. Новий рекорд становить 281 223 глядачі.

Це дозволило перевершити попередній максимальний показник у 277 070 вболівальників, який тримався понад три десятиліття — з часів Чемпіонату світу 1994 року в Сполучених Штатах Америки, коли в один день так само відбулося чотири поєдинки.

Фантастичну загальну цифру вівторка сформували аншлаги на чотирьох протистояннях. Найбільшу аудиторію зібрав поєдинок між Францією та Сенегалом, на який прийшло 80 545 глядачів. Другим за відвідуваністю став матч Аргентина — Алжир із показником 69 045 вболівальників.

Трохи менше людей завітали на гру Австрії проти Йорданії — 68 527 осіб, а протистояння Іраку та Норвегії наживо переглянули 63 106 фанатів. За офіційними даними ФІФА, поточна середня відвідуваність матчів ЧС-2026 становить 65 483 глядачі за гру.

Якщо така вражаюча динаміка збережеться, нинішній мундіаль впевнено оновить ще один історичний рекорд турніру 1994 року — найкращий сумарний показник відвідуваності, який наразі становить 3,5 мільйона глядачів за весь чемпіонат.