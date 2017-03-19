Англия

Football.ua представляет превью поединка 29-го тура английской Премьер-лиги между Тоттенхэмом и Саутгемптоном.

Тоттенхэм — Саутгемптон

Воскресенье, 16:15, Лондон, Уайт Харт Лейн. Арбитр – Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканал Футбол 2.

Ориентировочные составы:

Тоттенхэм: Льорис – Дайер, Альдервейрельд, Вертонген – Уокер, Ваньяма, Дембеле, Дэвис – Алли, Эриксен – Сон.

Саутгемптон: Форстер – Соареш, Стивенс, Йосида, Бертранд – Ромеу, Дэвис – Уорд-Праус, Тадич, Редмонд – Габбьядини.

Не сыграют: Роуз, Кейн, Ламела – Пайд, Маргетт, Остин, Маккарти, Ван Дейк.

Под вопросом: Ваньяма, Уокер — …

Бомбардиры: Кейн (19) – Остин (6).

Тоттенхэму вновь придется проверять, есть ли жизнь в атаке без Харри Кейна. В прошлый раз Шпоры без своего ударного форварда выиграли лишь 2 и 5 матчей в чемпионате, так что наверняка сейчас конкуренты в борьбе за топ-4 довольно потирают руки. Впрочем, Маурисио Почеттино заверил, что кореец Сон вполне способен закрыть возникшую брешь в атаке. Нужно наконец-то проявить себя и Винсенту Янссену, исправно забивавшему в АЗ – иначе голландец сильно рискует отправиться летом в команду классом пониже.

А у Саутгемптона с главной ударной силой все в порядке – Маноло Габбьядини прибыл зимой из Наполи и сразу же начал срамить всех скептиков. Итальянец забил 6 голов в 4 матчах во всех турнирах за Святых и не намерен сбавлять обороты. На эмоциональном подъеме выйдут на матч еще двое аттакеров Сотона – Натана Редмонда и Джеймса Уорд-Прауса впервые вызвали под знамена сборной Англии.

В пользу Шпор говорит отличная их форма на Уайт Харт Лейн – в последних 9 матчах на домашней арене Тоттенхэм исправно побеждал. Да и в целом, лишь в двух матчах перед своими зрителями парни Почеттино не сумели набрать 3 очка.

Тренеры говорят:

Маурисио Почеттино, Тоттенхэм: "Харри Кейн – игрок, которого всегда будет не хватать. Но я доволен своим составом. У нас есть футболисты, способные заменить Харри. Мы уверены, что можем играть хорошо, забивать и побеждать".

Клод Пюэль, Саутгемптон: "Тоттенхэм выиграл много матчей дома, так что нам предстоит хорошее испытание. Будет интересно посмотреть, как мы справимся".

Интересные факты:

- Маурисио Почеттино проиграл лишь 1 матч АПЛ своей бывшей команде Саутгемптону (В3 Н1).

- Деле Алли забил 3 гола и сделал ассист в 2 матчах Премьер-лиги против Святых, Кристиан Эриксен – 3 гола в 3 поединках.

- Маноло Габбьядини может стать 3-м игроком в истории АПЛ, который забьет в первых своих 4 матчах в этом турнике – после Мика Квинна и Диего Косты.

- Тоттенхэм не проигрывает 14 домашних матчей в чемпионате впервые с сезона 1964/1965.

- Саутгемптон лишь раз сумел не пропустить в последних 25 выездных матчах АПЛ против Тоттенхэма (0:0 в январе 2001).

прогноз 3:1

Евгений Музыка, Football.ua