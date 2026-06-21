Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард збірної Німеччини вже набрав п'ять результативних дій після виходів на заміну на ЧС-2026.

Нападник збірної Німеччини Деніз Ундав продовжує вражати ефективністю на чемпіонаті світу 2026 року та вже повторив унікальне досягнення камерунської легенди Роже Мілла.

У двох стартових матчах турніру форвард записав на свій рахунок п'ять результативних дій, незмінно виходячи на поле з лави запасних. У поєдинку проти Кюрасао він відзначився голом та двома асистами, а в грі з Кот-д'Івуаром оформив дубль (2:1).

Таким чином, Ундав повторив рекорд Роже Мілла за кількістю результативних дій, здійснених після виходів на заміну в межах одного чемпіонату світу. Камерунець встановив це досягнення на мундіалі 1990 року, також набравши п'ять очок за системою гол+пас.

Серед найкращих джокерів в історії світових першостей також залишається Андре Шюррле. На чемпіонаті світу 2014 року німецький півзахисник відзначився чотирма результативними діями після появи на полі по ходу матчів.