Испания

Капитан Реала Серхио Рамос не поможет своей команде в ближайшем матче.

Как информирует AS, тренерский штаб Реала принял решение предоставить отдых капитану команду Серхио Рамосу.

Таким образом, в завтрашнем матче против Алавеса 31-летний испанец Реалу не поможет.

При этом отмечается, что в игре сможет принять участие лидер команды Криштиану Роналду, ранее испытывавший небольшие проблемы со здоровьем.

В текущем сезоне Рамос провел за Реал 30 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.