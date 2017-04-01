Капитан Реала Серхио Рамос не поможет своей команде в ближайшем матче.
СЕРХИО РАМОС, GETTY IMAGES
01 апреля 2017, 13:48
Как информирует AS, тренерский штаб Реала принял решение предоставить отдых капитану команду Серхио Рамосу.
Таким образом, в завтрашнем матче против Алавеса 31-летний испанец Реалу не поможет.
При этом отмечается, что в игре сможет принять участие лидер команды Криштиану Роналду, ранее испытывавший небольшие проблемы со здоровьем.
В текущем сезоне Рамос провел за Реал 30 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.