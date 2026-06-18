Іспанія

Туринський гранд серйозно зацікавився вихованцем Барселони та тривалий час стежить за ситуацією навколо гравця.

Півзахисник Сельти Ілайш Моріба може продовжити кар'єру в Італії.

За даними Tuttosport, у підписанні футболіста зацікавлений Ювентус. Туринський клуб уже довгий час стежить за ситуацією навколо хавбека.

Ілайш Моріба перейшов до Сельти з РБ Лейпциг у 2025 році за шість мільйонів євро. Його контракт розрахований до 30 червня 2029 року.

У сезоні-2025/26 півзахисник провів за іспанський клуб 48 матчів в усіх турнірах, у яких забив два голи та віддав чотири результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 15 мільйонів євро. Варто зазначити, що Моріба є вихованцем Барселони.

Раніше повідомлялося, що Тюрам із Ювентуса відмовив англійському клубу.