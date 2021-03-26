Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию котировки на поединок второго тура квалификации ЧМ-2022.

В рамках поединка второго тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Украины и Финляндии. Компания Parimatch считает, что значительно больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу сборной Украины составляет 1,62, на ничью — 3,65, на победу Финляндии — 6,3.

При этом эксперты считают, что "сине-желтые" и финны вряд ли смогут забить более двух мячей в предстоящем поединке. Коэффициент на это событие — 2,26.

Матч Украина — Финляндия состоится 28 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.