Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Германии.

В рамках 18 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария на своем поле примет менхенгладбахскую Боруссию. Компания Parimatch считает, что немного больше шансов на победу у подопечных Юлиана Нагельсманна.

Так, на победу Баварии можно поставить с коэффициентом 1,37. На ничью предлагается коэффициент 5,60, а на победу Боруссии — 7,70.

Если вы уверены, что обе команды смогут забить в первом тайме, то можете поставить с коэффициентом — 3,20.

Напомним, поединок Бавария — Боруссия М состоится сегодня, 7 января, в 21:30 по киевскому времени.