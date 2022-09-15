Завершилася низка матчів третього за значимістю єврокубкового турніру.
Фото: twitter.com/AZAlkmaar
15 вересня 2022, 21:44
АЗ Алкмар здолав Вадцу, Гент — Шмрок Роверс, Пюнік виявився сильнішим за Слован, Юргорден — Мольде та інші матчі Ліги конференцій.
Алкмар - Вадуц 4:1
Голи: Барасі, 19, Бекема, 81, Сугавара, 90, де Віт, 90+3 – Гельзер, 22.
Гент - Шемрок Ровес 3:0
Голи: Кейперс, 9, Одіджа-Офое, 18, 65.
Жальгіріс — Базель 0:1
Гол: Зекірі, 62.
Пюнік - Слован 2:0
Голи: Дашян, 35, Отубанджо, 36.
Славія Прага – Баллкані 3:2
Голи: Фрашері, 26 (автогол), Олайїнка, 34, Масопуст, 41 – Красники, 23, Корениця, 29.
Клуж — Сівасспор 0:1
Гол: Градель, 28 (з пенальті).
Юргорден - Мольде 3:2
Голи: Думбуя, 50, Банда, 58, Осоро, 90 – Фофана, 39 (з пенальті), Брейвік, 77.