Ветеран "біло-синіх" поділився своїми думками перед єврокубковим матчем проти команди АПЛ.
Андрій Ярмоленко, ФК Динамо Київ
01 жовтня 2025, 22:37
Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги конференцій проти Крістал Пелес.
"Ми знаємо, проти кого будемо грати. Звичайно, Крістал Пелас показує якісну й агресивну гру. Ми дивилися дуже багато матчів за участю суперника. Знаємо їхні сильні якості. Але в першу чергу нам потрібно думати про свою гру, у нас є свої стиль та завдання. Тому я впевнений, що гравці, які вийдуть завтра на поле, віддадуть усі сили, щоб досягти позитивного результату.
Немає сенсу згадувати, яким Крістал Пелас був тоді, коли я грав за Вест Гем. Змінюються гравці, змінюються тренери. Це абсолютно різні команди, якщо порівнювати нинішні часи з тими, коли я виступав в АПЛ.
Звичайно, ми розуміємо, що минулий сезон був, м’яко кажучи, не найкращим з огляду на наші виступи в єврокубках. Тому цього року, звісно, ми хочемо виправити ситуацію та будемо грати лише на перемогу в кожному поєдинку.
Чи допоможе матч з Крістал Пелес згадати рівень АПЛ? Це все досвід, який я отримав за весь період моєї кар’єри. Досвід допомагає кожній людині в її житті, це стосується не лише спорту. Сподіваюся, мій досвід допоможе мені добре зіграти завтра. Не хочу загадувати наперед, зможу відповісти на ваше запитання після завершення гри. Тим паче, я не знаю, чи буду грати – це вирішувати головному тренеру. Але можу сказати одне: кожен футболіст повинен думати про свою гру, прагнути показувати свої найсильніші якості, але при цьому також думати про командну гру та робити все заради перемоги твоєї команди.
У нас триває війна. Це дуже складно. Для всіх, не лише для футболістів, а для всіх наших людей. Щодня країна-терорист убиває наших дітей, наших жінок, наших друзів, наших чоловіків... Це дуже складно. І через футбол ми хочемо давати хоч якісь позитивні емоції нашим людям", — наводить слова Ярмоленка прес-служба клубу.
Нагадаємо, матч Динамо Київ – Крістал Пелес відбудеться завтра, 2 жовтня, о 19:45 за Києвом.