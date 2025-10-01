Ліга конференцій

Ветеран "біло-синіх" поділився своїми думками перед єврокубковим матчем проти команди АПЛ.

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги конференцій проти Крістал Пелес.

"Ми знаємо, проти кого будемо грати. Звичайно, Крістал Пелас показує якісну й агресивну гру. Ми дивилися дуже багато матчів за участю суперника. Знаємо їхні сильні якості. Але в першу чергу нам потрібно думати про свою гру, у нас є свої стиль та завдання. Тому я впевнений, що гравці, які вийдуть завтра на поле, віддадуть усі сили, щоб досягти позитивного результату.

Немає сенсу згадувати, яким Крістал Пелас був тоді, коли я грав за Вест Гем. Змінюються гравці, змінюються тренери. Це абсолютно різні команди, якщо порівнювати нинішні часи з тими, коли я виступав в АПЛ.

Звичайно, ми розуміємо, що минулий сезон був, м’яко кажучи, не найкращим з огляду на наші виступи в єврокубках. Тому цього року, звісно, ми хочемо виправити ситуацію та будемо грати лише на перемогу в кожному поєдинку.

Чи допоможе матч з Крістал Пелес згадати рівень АПЛ? Це все досвід, який я отримав за весь період моєї кар’єри. Досвід допомагає кожній людині в її житті, це стосується не лише спорту. Сподіваюся, мій досвід допоможе мені добре зіграти завтра. Не хочу загадувати наперед, зможу відповісти на ваше запитання після завершення гри. Тим паче, я не знаю, чи буду грати – це вирішувати головному тренеру. Але можу сказати одне: кожен футболіст повинен думати про свою гру, прагнути показувати свої найсильніші якості, але при цьому також думати про командну гру та робити все заради перемоги твоєї команди.

У нас триває війна. Це дуже складно. Для всіх, не лише для футболістів, а для всіх наших людей. Щодня країна-терорист убиває наших дітей, наших жінок, наших друзів, наших чоловіків... Це дуже складно. І через футбол ми хочемо давати хоч якісь позитивні емоції нашим людям", — наводить слова Ярмоленка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Крістал Пелес відбудеться завтра, 2 жовтня, о 19:45 за Києвом.