Ліга конференцій

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою з Крістал Пелес.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги конференцій проти Крістал Пелес.

"Ми прекрасно розуміємо, проти якої суперника гратимемо, в якому чемпіонаті виступає Крістал Пелас, у якому стані перебуває ця команда, її підйом та досягнення на останньому відрізку часу. Ми провели багато часу, аналізуючи дії Крістал Пелас, бачимо і прекрасну організацію гри, і дисципліну, і швидкі атаки, і дуже небезпечні виконання стандартів. Останні наші тренування були спрямовані на те, щоб максимально якісно бути готовими протистояти супернику як на окремих ділянках полях, так і в обороні, і в середній лінії, і в атаці.

Команда останнім часом стала краще виглядати під час стандартних положень. Це наслідок роботи польського тренера? Відповім коротко – саме для цього запросили фахівця, який працює в команді зі стандартними положення.

Коли ми перебуваємо в такому насиченому графіку, ми повинні проводити ротацію, ми не можемо без цього обійтися. Це важливо і щоб гравці розуміли свою важливість, і щоб когось не загнати та зменшити його ефективність. Тож ротація буде, але вона не впливатиме на наші стратегічні плани. У кожному матчі ми гратимемо максимально, перед командою завжди стояли, стоять і стоятимуть завдання перемагати в кожній зустрічі.

На жаль, на всіх гравців розраховувати ми не можемо. Ті виконавці, які були відсутні в матчі з Карпатами, продовжують відновлюватися і це є для нас певною проблемою.

Кожну гру треба розглядати з урахуванням подій, які відбувалися на футбольному полі. Якщо дивитися на саму гру з Карпатами, абстрагувавшись від окремих моментів. Якщо за рахунку 0:2 ми закінчили матч із результатом 3:3, то це можна вважати гарним підсумком, але якщо за рахунку 3:2 ми могли забити і четвертий, і п’ятий м’яч, але зіграли 3:3, то це, звісно, не додає позитивних емоцій. Тим більше, що ми вже втретє поспіль втрачаємо перемогу на останніх хвилинах матчів.

Ми про це все з командою говорили. Безумовно, гравці відчувають тиск, але для такої команди, як київське Динамо, це нормально, і це невід'ємна частина кожного гравця, який виступає на такому рівні і в такій команді. Безумовно, ми повинні швидко проходити як болючі поразки, болючі нічиї, так і перемоги. Але ми розуміємо, якщо боляче, то це добре, тому що я ніколи не бачив, щоб людина ставала сильнішою, коли в неї все добре, коли вона тільки перемагає. Саме через такі болючі моменти загартовується характер, спортсмен і взагалі людина стає сильнішою. Хтось на це здатен, хтось — ні.

Безумовно, Крістал Пелас на рівні АПЛ майже кожну другу гру проводитиме в єврокубках. Це може бути Ліга чемпіонів, Ліга Європи чи Ліга конференцій — Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Арсенал, Ньюкасл... Можна й інші команди перераховувати. Це, звісно, додає шарму АПЛ, це найкраща ліга у світі. Ми це розуміємо і акцентували увагу команди на цьому. Щоб грати з такими командами, треба бути готовими на 100%, але при цьому ще й треба реалізувати свою готовність, а це вже залежить від психологічного і фізичного стану футболістів. Ми це прекрасно розуміємо і про це теж розмовляли.

Насамкінець хочу сказати, що сьогодні — День захисника і захисниць. Футбол в Україні зараз існує завдяки ЗСУ, нашим захисникам і захисницям, які обороняють країну від агресора, що прийшов з росії. Ми вдячні Великій Британії за ту допомогу, яку вона надає нашій країні. Ми це дуже цінуємо і відчуваємо цю підтримку. Дякуємо нашим захисникам, захисницям! Всім тихого, спокійного, мирного неба і всім нам, безумовно, перемоги!", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Крістал Пелес відбудеться завтра, 2 жовтня, о 19:45 за Києвом.