Ліга конференцій

Керманич Шахтаря прокоментував перемогу над Абердіном.

Напередодні донецький Шахтар обіграв шотландський Абердін у гостьовому матчі першого туру Ліги конференцій УЄФА.

Абердін — Шахтар 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги конференцій

Після завершення гри головний тренер "гірників" Арда Туран прокоментував виступ власної команди.

"У нас уже були схожі матчі й раніше. Наприклад, проти Бешикташа ми забивали голи після 30–50 передач у межах однієї атаки. Пасова гра завжди є для нас важливою, але важливо й те, як відбуваються ці передачі.

Ми контролюємо гру, але нам не подобаються статичні передачі, ми прагнемо, щоб вони супроводжувались дриблінгом, який відсікає суперника.

Щодо Марлона Гомеса, то в нього дуже хороший ігровий профіль і риси характеру. Він чудовий футболіст, здатний діяти на будь-якій позиції. Його гра мене дуже порадувала.

Також хотів би відзначити Лукаса Феррейру, який уперше вийшов у стартовому складі та відзначився голом. Це теж нас дуже тішить.

Що стосується статусу фаворита в цьому турнірі, то в Шахтаря це в культурі — завжди залишатись конкурентними у Європі. Водночас, ми молода й нова команда, ми намагаємось учитись на кожному рівні й здобувати досвід. Тому, вважаю, логічніше дивитися на все крок за кроком.

Звісно, Ліга конференцій нас дуже надихає, і наша найбільша мрія тут — грати матчі, у назві яких є слово "фінал".

Наприкінці першого тайму ми мали 70% володіння м’ячем, але це не відповідало нашій філософії, бо зазвичай ми маємо рішення проти пресингу суперника. Те, що ми робили, було неефективним, адже не могли вивести вільного гравця з м’ячем, щоб знайти третього в трикутнику. У першому таймі нам не вдалося реалізувати нашу філософію так, як я хотів.

Коли граєш проти організованої оборони таким чином, супернику легше захищатись, бо наші атакувальні футболісти йшли дуже рано поруч із центральними захисниками, і це полегшує опоненту оборону. Ми хочемо використовувати дриблінг, коли є простір, щоб легко знаходити вільного гравця.

Ми могли б просуватись уперед у другому таймі. Тобто ми прагнемо діяти однаково як під час переваги, так і відстаючи в рахунку, водночас потрібно залишатись реалістами.

Наприклад, коли суперник застосовує гру один в один або пресинг 10 на 10, ми маємо опцію, яку називаємо довга передача, а не простріл за спину оборони. У нас є всі типи планів, але навіщо вони потрібні? Бо футбол — це гра з великою часткою імпровізації, це гра один в один, і ми намагаємося контролювати її настільки, наскільки можливо. Якщо запитати, чи було легко реалізувати нашу філософію на полі, — ні, але я вважаю, що ми змогли зробити це частково", — заявив турецький фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме польську Легію.