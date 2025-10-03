Ліга конференцій

Керманич Абердіна прокоментував поразку від Шахтаря.

Напередодні шотландський Абердін поступився донецькому Шахтарю у домашньому матчі першого туру Ліги конференцій УЄФА.

Абердін — Шахтар 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги конференцій

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Джиммі Телін прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що в першому таймі ми трохи не встигали за суперниками, і я можу зрозуміти, чому. Ми добре почали, але все глибше й глибше сідали до оборони з часом, і це важко, тому що Шахтар — хороша команда.

Ми не задоволені тим, як вони сьогодні забили голи, як ми тиснули на їхніх гравців, які володіли м’ячем, або як ми грали на других м’ячах. Ми повинні краще грати в таких ситуаціях.

Коли ви забиваєте два голи Шахтарю, ви повинні бути більш стабільними в таких ситуаціях.

Це має покращитись у нашій грі, і ми повинні вчитись на цьому досвіді, але позитивне те, що ми поступово відновлюємо зв’язок з уболівальниками та демонструємо наше бажання, пристрасть, індивідуальність на полі, цей зв’язок справді сильний, і ми повинні зараз ним живитись.

Ми повинні завжди виходити на поле, щоб показати, що ми боремось, щоб уболівальники могли це побачити та відчути, і саме тому ми сьогодні добре виступили", — заявив шведський фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме польську Легію.