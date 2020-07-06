Другое

Football.ua выделяет главные трансферы в период с 29 июня по 5 июля.

Если не брать во внимание Лигу 1 и Бундеслигу, где сезон уже завершен (причем во Франции – досрочно), то не удивительно, что клубы пассивно ведут себя с точки зрения покупок на трансферном рынке. Пандемия коронавируса затронула финансовые возможности команд. Кроме того, сезон в самом разгаре – клубы борются либо за место в зоне Лиги чемпионов, либо за сохранение прописки. Поэтому не все сейчас могут позволить себе трансферы, так как неясно, что будет завтра.

Тем не менее, находятся исключения. В частности, Football.ua выделяет наиболее громкие переходы прошлой недели.

Один из самых долгожданных переходов, который в теории мог произойти еще прошлым летом. Однако Сане получил серьезную травму в августе, в матче за Суперкубок Англии против Ливерпуля, в результате чего, фактически, пропустил целый сезон. 24-летний футболист в 2020 году сыграл лишь 12 минут против Бернли (5:0).

Бавария очень долго намеревалась приобрести Лероя. Дело в том, что как только клуб покинули Франк Рибери и Арьен Роббен, таким лидерам и легендам, безусловно, нужна замена. В лице Сане руководство "ротен" видит футболиста, который будет лидером команды, а также добавит разнообразия атаке.

Читайте также: Сане: На первом месте для меня стоит победа с Баварией в Лиге чемпионов

Конечно, большой вопрос по физическим кондициям Сане: по сути, он не играл год, после серьезной травмы. Нет сомнения, что экс-игрок Шальке – большой талант, но оправдает ли он надежды Баварии? Есть слухи, говорящие о том, что немец изменился в плане характера и несколько словил "звезду". Сможет ли он образумиться, проявить себя в Баварии и оправдать свой ценник? 49 миллионов евро за игрока, у которого оставался год по контракту, а также после того, как он пробыл год в лазарете – серьезная сумма, особенно учитывая ситуацию с коронавирусом.

Миралем Пьянич / Артур (обмен между Ювентусом и Барселоной) с доплатой

"Зачем?", — пожалуй, такой вопрос возник у многих, когда появились первые слухи, что Миралем Пьянич отправится в Барселону, а Артур пополнит состав Ювентуса. Изначально информация даже появилась в таком виде: "Ювентус и Барселона согласовали переход Артура за 80 миллионов". И тут возник еще один вопрос: откуда у "бьянконери" столько денег, ведь сейчас кризис, вызванный коронавирусом? А все достаточно просто.

Да, это своего рода легальные "финансовые махинации", лазейки, которые позволяют со спокойной душой улучшать финансовые положение и не беспокоиться о финансовом фэйр-плей. Отчетную ведомость необходимо подать 30 июня, и именно к этой дате был совершен обмен с доплатой. Естественно, что Ювентус и Барселона завысили цены на своих исполнителей для взаимовыгоды – своего рода "релевантный доход" позволит клубам получить меньше вопросов от УЕФА.

Читайте также: Обмен Артура на Пьянича: почему он произошел и откуда такие суммы?

Если говорить непосредственно о суммах, то Ювентус оценил Пьянича в 60 миллионов евро (и еще 5 млн. клуб может получить в виде бонусов), а Барселона Артура в 72 миллиона (и еще 10 млн. в виде бонуса). Оба клуба довольны, а УЕФА будет сложно подкопаться – ну столь высоко клуб ценит своих футболистов!

Достаточно неожиданный трансфер, слегка шокирующий. Дело в том, что у Хакими, казалось, будет не так много вариантов: продолжить карьеру в Боруссии Дортмунд, вернуться в Реал Мадрид или, традиционно, всегда есть Бавария, готовая скупать лучшее в чемпионате Германии.

Читайте также: Агент: Почему Хакими перешел в Интер? Из-за Зидана

Интер сработал идеально, без особой шумихи и оперативно заполучив марокканского правого защитника. 21-летний футболист – то, что нужно для Антонио Конте. На правом фланге вингбеками у "нерадзурри" числятся Антонио Кандрева и Виктор Мозес. Для итальянского специалиста, который играет по схеме в три защитника, крайне важно, чтобы вингбеки были высокого уровня. В лице Кандревы и Мозеса правый фланг не так хорош, как мог бы быть.

В сезоне-2019/20 Хакими провел 45 матчей во всех турнирах за Боруссию Дортмунд, забил 9 голов и отличился 10 результативными передачами. Если Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в Интере, а также клуб подпишет еще нескольких футболистов и, в частности, добротного левого защитника, перспективы миланской команды выглядят очень и очень хорошо.

Хитрая Бавария и здесь здорово сработала, подписав перспективного центрального защитника. 18-летнего футболиста в целом можно назвать воспитанником ПСЖ, хотя в его карьере на ранних этапах были и другие молодежные команды. Томас Тухель начал подпускать к основе Куасси, а тот неплохо справлялся, и даже успел забить два гола в Лиге 1, проведя в общей сложности 451 минуту на поле.

Читайте также: Куасси: Надеюсь сделать себе имя в Баварии

Также он наиграл пять матчей в Кубках, и даже две игры в Лиге чемпионов (в сумме – 75 минут). Учитывая статус свободного агента и перспективу – Куасси может вырасти в отличного футболиста топ-уровня.

В составе мюнхенской команды есть его соотечественники (Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар , Микаэль Кюизанс, Кингсли Коман), а также игроки, у которых многому можно научиться – Жером Боатенг, Давид Алаба и другие. Кроме того, в Баварии знают, что такое доверие к молодежи – среди последних примеров Альфонсо Дэвис.

Из всех вышеперечисленных трансферов на прошлой неделе, безусловно, в этой подборке пополнения Аугсбурга выглядят блекло. Однако, если говорить непосредственно об игроках, то для клуба, который не без проблем сохранил прописку в Бундеслиге, это достаточно неплохое усиление за бесплатно.

Читайте также: ТОП-10 самых ожидаемых трансферов межсезонья

Кроме того, важна оперативность, что свойственно немцам: переговоры велись еще задолго, что позволило незамедлительно усилить состав. Штробль, Гикиевич или Калиджури не сравнятся с Сане или Хакими, но со своей точки зрения "фуггеры" сработали достаточно круто и это практически беспроигрышный вариант, если кто-то не заиграет. Разве что зарплату придется платить, хотя она не должна быть высокой.

За остальными трансферными слухами и переходами вы можете следить в сюжете "Трансферный рынок" на Football.ua.