Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 9 вересня 2025 року.

Завершилася 1294 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Удень 9 вересня війська рф атакували авіабомбою цивільних у селищі Ярова на Донеччині, які саме стояли в черзі по пенсію перед авто Укрпошти. Президент Володимир Зеленський повідомив, що удар був просто по людях. За даними Донецької ОВА, станом на 12:30 відомо про щонайменше 21 загиблого і стільки ж — поранених. Ця інформація уточнюється. Укрпошта повідомила, що серед постраждалих є і поштарка Юлія. Вона вже в лікарні, загрози її життю немає.

- Уночі 8 вересня внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід Куйбишев-Лисичанськ у саратовській області рф. Магістральний нафтопровід Куйбишев-Лисичанськ забезпечував нафтопродуктами російську армію. За інформацією джерела, потужність ураженого об'єкта сягає 82 мільйони тонн на рік. Уранці після вибухів на місці події спостерігалося накопичення робітників, які намагалися ліквідувати наслідки атаки. Водночас російські медіа пояснювали серію вибухів у саратовській області "плановими навчаннями".

- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення прямих трансляцій засідань парламенту. Перша така відновлена трансляція має відбутися вже 16 вересня.

- Польща закриє кордони з білоруссю в ніч проти 12 вересня, коли в країні розпочнуться російсько-білоруські військові навчання Захід-2025, заявив прем’єр-міністр Дональд Туск. За його словами, окрім проведення військових навчань, з боку росії та білорусі відбуваються й інші провокації — на території Польщі та за її межами.

- Державна прикордонна служба не володіє статистичними даними щодо кількості чоловіків віком 18-22 років, які виїхали з України з моменту дозволу на це.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 152 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

російські загарбники завдали одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1977 дронів-камікадзе та здійснили 3416 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім бойових зіткнень. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 14 керованих авіаційних бомб, та здійснив 174 артилерійські обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог шість разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, в районі Вовчанська. Два бойових зіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім спроб наступу в районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмових дій у районах населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку ворог 20 разів атакував у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено. Дотепер точиться п’ять бойових зіткнень.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян три рази атакували у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького. Наші захисники стримують натиск противника. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 152 окупанти, з яких 84 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили сім автомобілів, мотоцикл, одиницю спеціальної техніки, вісім безпілотних літальних апаратів, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів. Пошкоджено автомобіль, гармату і сім укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 21 атаку загарбників в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка. Ще п’ять бойових зіткнень триває.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Жахливий сьогодні був удар росіян по селищу Ярова на Донеччині – удар керованої авіабомби. росіяни точно знали, куди б’ють, точно бачили, що б’ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Станом на зараз відомо: 24 людини загинули, мої співчуття. Поранені ще 19. Усім надається необхідна допомога.

Це тільки один удар із багатьох, якими росіяни щодня б’ють по українцях – по нашим людям, по нашій державі. росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів.

Саме це путін сприймає як дозвіл воювати далі – якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь. російська економіка, російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають, щоразу, коли завдають таких ударів.

Ще із цього лютого росіяни відмовляються від усіх пропозицій припинення вогню. Тижнями росія не може – і не хоче – сказати щось конкретне у відповідь Сполученим Штатам про формат зустрічі лідерів. росія вкладається у війну і тільки у війну. Сила потрібна у відповідь".

Слава Україні! Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!