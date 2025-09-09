Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Айхан Аббасов поділився своїми думками після гри з Україною.

Тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов прокоментував нічийний результат у матчі відбірного циклу ЧС-2026 проти України (1:1).

"Обидві команди приїхали після непростого виїзного матчу. Ми внесли деякі зміни до складу.

Я хотів би подякувати нашим гравцям. У нас залишався один день, не було часу на тренування. Ми зосередилися тільки на психологічній підготовці за один день.

Я вдячний вболівальникам. Вони зібралися і підтримали команду у важкий момент. Одне зароблене очко надихне наш футбол.

Я також дуже радий за Еміна Махмудова, він нарешті забив гол, про який давно мріяв. Сьогодні було багато позитивних моментів", - наводить слова Аббасова прес-служба АФФА.

