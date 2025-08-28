Франція

Два французькі клуби вже ведуть переговори з агентами півзахисника.

Цього літа Ясін Адлі може залишити Мілан. Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, два клуби Ліги 1 вже розпочали переговори з представниками 25-річного півзахисника.

Поки назви команд не розголошуються, але інтерес із Франції цілком логічний — саме звідти Адлі перебрався до Мілана у 2021 році, коли "росонері" заплатили за нього 9 мільйонів євро, викупивши контракт у Бордо.

У сезоні 2024/25 француз виступав на правах оренди за Фіорентину, де провів 35 матчів, забив 5 голів і віддав 7 асистів у всіх турнірах.

Його поточна вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється у 11 мільйонів євро.