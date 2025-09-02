Футболіст підписав контракт до літа 2027 року.
Бен Чілвелл, ФК Страсбур
02 вересня 2025, 17:17
Захисник лондонського Челсі Бен Чілвелл став гравцем Страсбура, повідомляє прес-служба французького клубу.
Угода з 28-річним англійцем розрахована до літа 2027 року.
За даними Transfermarkt, керівництво "синіх" відпустило футболіста безкоштовно у якості вільного агента.
У другій половині минулого сезону Чілвелл провів 11 матчів за Крістал Пелес, у яких забив один гол.
Після трьох турів Страсбур, у якому виступає український захисник Едуард Соболь, набрав шість очок та посідає шосте місце у Лізі 1.
