Франція

Футболіст підписав контракт до літа 2027 року.

Захисник лондонського Челсі Бен Чілвелл став гравцем Страсбура, повідомляє прес-служба французького клубу.

Угода з 28-річним англійцем розрахована до літа 2027 року.

За даними Transfermarkt, керівництво "синіх" відпустило футболіста безкоштовно у якості вільного агента.

У другій половині минулого сезону Чілвелл провів 11 матчів за Крістал Пелес, у яких забив один гол.

Після трьох турів Страсбур, у якому виступає український захисник Едуард Соболь, набрав шість очок та посідає шосте місце у Лізі 1.

