Італія

Італійський клуб готовий заплатити 12 мільйонів євро за 22-річного правого захисника.

Італійський гранд Ювентус зацікавлений у підписанні одного з ключових гравців Жирони – 22-річного правого захисника Арнау Мартінеса. Про це повідомив авторитетний журналіст Ніколо Скіра.

Туринці активно шукають підсилення на фланг оборони, і саме Мартінес став головною ціллю старої синьйори на це трансферне вікно. За інформацією джерела, трансфер іспанця може обійтися Ювентусу приблизно в 12 мільйонів євро.

Відомо, що скаути б’янконері вже тривалий час стежать за виступами молодого таланта, який справив враження стабільною грою та атакувальним потенціалом.

Минулого сезону Арнау Мартінес провів 39 матчів у складі Жирони в усіх турнірах, забивши 3 голи та зробивши 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 10 мільйонів євро.