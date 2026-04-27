Іспанія

Вільярреал на своєму полі здолав Сельту у матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії — 2:1. Господарі розпочали зустріч максимально активно і вже на старті повели в рахунку: Жерар Морено реалізував момент після помилки захисників гостей. Перевага жовтої субмарини закріпилася наприкінці першого тайму, коли Пепе подвоїв рахунок точним ударом після швидкої атаки.

У другій половині Сельта додала в агресії та змогла скоротити відставання — гол забив Борха Іглесіас. Після цього галісійці створили ще кілька небезпечних моментів, але зрівняти рахунок їм не вдалося.

Вільярреал - Сельта 2:1

Голи: Морено, 2 (пен.), Пепе 29 — Борха Іглесіас 73

Вільярреал: Тенас — Педраса (Кардона, 78), Марін, Вейга, Фрімен — Молейро, Гує (Парехо, 78), Комесанья, Пепе (А. Гонсалес, 78) — Мікаутадзе (Перес, 85), Морено.

Сельта: Раду — Алонсо (Аспас, 76), Лаго, Родрігес — Каррейра, Моріба, Сотело (Лопес, 76), Мінгеса — Альварес (Нуньєс, 76), Борха Іглесіас (Е. Гонсалес, 83), Дуран (Хутгла, 46).

Попередження: Педраса 19, Пепе 42, Гує 70 — Алонсо 14, Раду 29, Дуран 45+3, Борха Іглесіас 74.