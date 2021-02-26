Лига Европы

Представители РПЛ провели неудачный сезон на международной арене.

Динамо З принимало Краснодар на своем поле в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы и добилось минимальной победы.

На этом участие российских команды в текущем розыгрыше еврокубков подошло к концу — "быки" были последним представителем.

В итоге, клубы из РПЛ провели в основной стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы 26 поединков, добыв лишь одну победу.

Уникальный триумф состоялся в поединке группового этапа Лиги чемпионов — Краснодар минимально обыграл Ренн.

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