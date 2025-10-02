Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Ліллем.

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру Ліги Європи проти Лілля (0:1), у якому його команда тричі не реалізувала пенальті — двічі бив український форвард Артем Довбик та один раз Матіас Суле.

"Мені ніколи раніше не доводилося бачити три нереалізовані пенальті в одному моменті. Ми програвали від початку матчу, що створило для Лілля найкращі умови. Рома, незважаючи на деякі технічні помилки, грала з бажанням та ритмом до самого кінця. Можливо, ми не дуже добре реалізували моменти, але з таких ігор виходить щось більше.

Три пенальті? Це було майже унікально та випадково. Але це сталося і, безперечно, вплинуло на результат. Команда, з погляду духу, виклалася на всі сто. Ми – спортсмени. Помилки трапляються, але сумувати не можна. На щастя, ми граємо кожні три дні, тож треба швидко рухатися вперед.

У другому таймі ми мали стабільність в атаці. Гравці суперника швидкі та технічні, і було непросто, але в нас були сила духу та наполегливість. Звичайно, нам потрібно менше помилятися, але треба бачити й гарні моменти. Це турнір, де є вісім ігор, і команда зберігала концентрацію до самого кінця", — наводить слова Гасперіні TuttoMercatoWeb.

