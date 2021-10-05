Украина

Генеральный директор Шахтера поделился мнением о матче с Динамо.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поделился мнением об игре команды с Динамо Киев (0:0).

По его словам, футболисты донецкого клуба полностью переиграли своих оппонентов во втором тайме.

"Первый тайм был 50 на 50, а второй полностью за нами. Много моментов создали, но подвела реализация. В целом, я игрой доволен",- считает функционер.

Также Палкин рассказал о своих ожиданиях от команды в Лиге чемпионов.

"Нужно смотреть на этот вопрос шире. Еще до Шерифа и Интера был Монако. Де Дзерби попал в группу и добился первоочередной задачи. Сейчас важно чтобы была игра, а игра есть. Счет придет, результат будет",- заявил Палкин в эфире программы ПРОФУТБОЛ.

Напомним, следующий матч в Лиге чемпионов Шахтер проведет с Реалом на НСК Олимпийском 19 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.