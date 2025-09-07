Україна: Перша ліга

Команда Василя Кобіна перемогла з рахунком 3:0 у центральному матчі п'ятого туру Першої ліги.

7 вересня відбулися матчі п'ятого туру Першої ліги України сезону-2025/26. Одним із центральних поєдинків стала зустріч Інгульця та Ворскли, які ще минулого сезону виступали в Українській Прем'єр-лізі.

Команда Василя Кобіна продемонструвала впевнену гру та розгромила суперника з рахунком 3:0. Уже на п'ятій хвилині господарі відкрили рахунок, на 16-й Іван Гаджук подвоїв перевагу, а на 29-й хвилині Владислав Кисленко зробив рахунок розгромним. У другому таймі Ворскла намагалася відігратися, але захист Інгульця діяв безпомилково.

Раніше в цей день ЮКСА здобув перемогу над Металургом із Запоріжжя — 3:0. Останній матч туру відбудеться ввечері в Одесі, де Чорноморець прийме Фенікс-Маріуполь.