Україна: Перша ліга

Головний тренер Інгульця отримав покарання за образи на адресу офіційного представника матчу проти Металурга.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення дискваліфікувати головного тренера Інгульця Василя Кобіна через непристойні висловлювання на адресу офіційної особи матчу Першої ліги проти Металурга.

За повідомленням УАФ, наставник відсторонений від участі у трьох матчах, з яких один поєдинок умовний. Крім того, Кобіну призначено рік випробувального строку.

Нагадаємо, що сам матч проти Маріуполя завершився з рахунком 0:0.

