Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хавбек "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з французами.

Півзахисник збірної України Артем Бондаренко прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Франції (0:2) у відборі ЧС-2026, у якому він дебютував у складі "синьо-жовтих".

"Перш за все прикро, що програли. Але якщо говорити персонально — щасливий, що збулася моя мрія, до якої я йшов усе життя.

Сергій Ребров сказав, щоб я допомогав в атаці щось створити. Коли я розминався, то вже був не такий великий мандраж", — наводить слова Бондаренка Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Франція.