Хавбек "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з французами.
Артем Бондаренко, Getty Images
06 вересня 2025, 14:46
Півзахисник збірної України Артем Бондаренко прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Франції (0:2) у відборі ЧС-2026, у якому він дебютував у складі "синьо-жовтих".
"Перш за все прикро, що програли. Але якщо говорити персонально — щасливий, що збулася моя мрія, до якої я йшов усе життя.
Сергій Ребров сказав, щоб я допомогав в атаці щось створити. Коли я розминався, то вже був не такий великий мандраж", — наводить слова Бондаренка Суспільне Спорт.
