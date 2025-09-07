Гагнідзе відкрив рахунок у переможному матчі та допоміг грузинам піднятися на друге місце в групі E.
Ніка Гагнідзе, getty images
07 вересня 2025, 21:54
Півзахисник Колоса Ніка Гагнідзе відзначився першим голом у складі національної збірної Грузії.
На 44-й хвилині він замкнув передачу Давіташвілі у матчі проти Болгарії, відкривши рахунок. Це був один із трьох м’ячів, які грузини забили у цій грі — зустріч завершилась із рахунком 3:0 на користь команди Віллі Саньоля.
Для Гагнідзе це був четвертий матч у складі збірної, у якій він дебютував 5 червня 2025 року.
Завдяки перемозі Грузія піднялася на друге місце у групі E кваліфікації до чемпіонату світу-2026.