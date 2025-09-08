Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

В.о. головного тренера збірної Азербайджану поділився очікуваннями від матчу з Україною.

Виконувач обов’язків головного тренера збірної Азербайджану Решад Еюбов поділився очікуваннями від майбутнього матчу кваліфікації ЧС-2026 проти збірної України. Наставника цитує Sportal.az.

— Ми провели тренування згідно з планом. Наше головне завдання на найближчий час – підняти бойовий дух команди. Наскільки це вдалося – побачимо завтра, — заявив Еюбов.

— Футбол — це командна гра. Ми не очікуємо, що один гравець вийде і зробить щось надзвичайне. Я вірю, що у нас є сила і якість, щоб показати хорошу гру, — додав тренер.

Нагадаємо, напередодні Федерація футболу Азербайджану відправила у відставку головного тренера Фернанду Сантуша після розгромної поразки від Ісландії (0:4) у стартовому матчі відбору до чемпіонату світу.

Матч Азербайджан – Україна відбудеться у вівторок, 9 вересня. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом.