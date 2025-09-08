В.о. головного тренера збірної Азербайджану поділився очікуваннями від матчу з Україною.
Решад Еюбов, getty images
08 вересня 2025, 19:50
Виконувач обов’язків головного тренера збірної Азербайджану Решад Еюбов поділився очікуваннями від майбутнього матчу кваліфікації ЧС-2026 проти збірної України. Наставника цитує Sportal.az.
— Ми провели тренування згідно з планом. Наше головне завдання на найближчий час – підняти бойовий дух команди. Наскільки це вдалося – побачимо завтра, — заявив Еюбов.
— Футбол — це командна гра. Ми не очікуємо, що один гравець вийде і зробить щось надзвичайне. Я вірю, що у нас є сила і якість, щоб показати хорошу гру, — додав тренер.
Нагадаємо, напередодні Федерація футболу Азербайджану відправила у відставку головного тренера Фернанду Сантуша після розгромної поразки від Ісландії (0:4) у стартовому матчі відбору до чемпіонату світу.
Матч Азербайджан – Україна відбудеться у вівторок, 9 вересня. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом.