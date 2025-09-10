Норвежець оформив пента-трик у ворота Молдови.
Ерлінг Голанд, Getty Images
10 вересня 2025, 10:58
Збірна Норвегії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 розгромила Молдову (11:1).
У цьому матчі оформленим пента-триком відзначився норвезький форвард Ерлінг Голанд.
За інформацією ФІФА, Голанд став першим гравцем у нинішньому столітті, який зміг забити п'ять голів в одному матчі відбірних циклів чемпіонатів світу.
Це перший пента-трик із 1977 року, коли Ганс Кранкль забив п'ять голів у матчі між збірними Австрії та Мальти.
Додамо, що на рахунку Ерлінга 48 голів у футболці національної команди за 45 поєдинків.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Норвегія – Молдова.