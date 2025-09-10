Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Норвежець оформив пента-трик у ворота Молдови.

Збірна Норвегії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 розгромила Молдову (11:1).

У цьому матчі оформленим пента-триком відзначився норвезький форвард Ерлінг Голанд.

За інформацією ФІФА, Голанд став першим гравцем у нинішньому столітті, який зміг забити п'ять голів в одному матчі відбірних циклів чемпіонатів світу.

Це перший пента-трик із 1977 року, коли Ганс Кранкль забив п'ять голів у матчі між збірними Австрії та Мальти.

Додамо, що на рахунку Ерлінга 48 голів у футболці національної команди за 45 поєдинків.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Норвегія – Молдова.