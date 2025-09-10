Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард випередив Боббі Мура, на рахунку якого 108 матчів.

Збірна Англії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 у гостях розгромила Сербію (5:0).

У цьому матчі взяв участь англійський нападник Гаррі Кейн, який відзначився голом і для якого це був 109 матч у футболці національної команди.

Таким чином, Кейн вийшов на п'яте місце у списку гвардійців збірної Англії, випередивши Боббі Мура (108).

Більше Кейна наразі більше матчів за збірну провели Стівен Джеррард (114), Девід Бекхем (115), Вейн Руні (120) та Пітер Шилтон (125).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Сербія – Англія.