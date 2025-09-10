Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник "трьох левів" поділився своїми думками після гри з сербами.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Сербії (5:0).

"Я ж казав, що потрібно трохи довіряти тому, що ми робимо! Ми говоримо вам, що відчуваємо, і бачимо те, що бачимо на зборах — я вам не брешу. Якби я цього не бачив, я б сказав, що ми ще не готові.

Я радий був бачити, що гравці показали мені. Цей тиждень був чудовим. Настрій та те, як ми грали в обох матчах. Сьогодні ми впевнено перемогли складного суперника у складних умовах. Думаю, це справжня командна взаємодія — ми допомагали один одному.

На полі не було жодного негативу, жодного розчарування. Для мене це була командна робота у чистому вигляді. Ми показали футбол високого рівня і здобули заслужену перемогу", — наводить слова Тухеля ВВС.

