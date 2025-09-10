Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Бахлул Мустафазаде поділився своїми думками після гри з Україною.

Захисник збірної Азербайджану Бахлул Мустафазаде прокоментував нічийний результат у матчі відбору ЧС-2026 проти України (1:1).

"З новим тренером у нас було мало часу, але він у першу чергу хотів повернути нам впевненість у своїх силах. Думаю, у нього це вийшло. Його робота виявилася ефективною, адже він усіх нас добре знає. Усі ми знали, що потрібно робити на полі, забувши попередню гру з Ісландією.

Що стосується майбутнього головного тренера «міллі», то це питання не в моїй компетенції. Але, наприклад, Айхан Аббасов, звичайно ж, краще знає азербайджанський футбол і менталітет нашого футболіста. За короткий період він зміг донести до нас своє бачення гри. Я не буду проти, якщо він залишиться", — наводить слова Мустафазаде Аzerisport.

