Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан національної команди поділився своїми думками після гри з Україною.

Півзахисник збірної Азербайджана Емін Махмудов прокоментував нічию у матчі відбору ЧС-2026 проти України (1:1), у якому він встановив рекорд своєї національної команди.

"Мало що зміниш за один день. Важливо було психологічно розслабити команду і зняти тиск. Звичайно, були й інші настанови. Ми, своєю чергою, намагалися все це виконати. Ми в змозі набирати очки.

Сантуш попрощався з командою. Подякував усім нам. Заявив, що намагався зробити все якнайкраще. Нічого поганого від нього ми не почули.

У психологічному плані ця нічия, звичайно, буде плюсом для нас. Ми повинні діяти як єдина команда. В останній грі це було саме так. Хочу привітати з цим всю команду, а також головного тренера.

Хочу подякувати всім тим, хто прийшов на цю гру. Після попередніх результатів, якщо вони прийшли нас підтримати, то ми повинні їм тільки дякувати за це. Звичайно, потрібно перемагати, радувати їх. Якщо буде результат, то буде і велика підтримка.

Я найкращий бомбардир в історії збірної Азербайджану? Пишаюся цим показником. Цим я зобов'язаний своїм партнерам по команді, які допомагали мені. Всі мої рідні та близькі чекали цього дня. Цей гол не приніс би мені радості, якби ми програли. Для півзахисника не так вже й мало. Якщо подивитися на статистику, то непоганий показник", — наводить слова Махмудова Azerisport.

