Хавбек "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Азербайджаном.

Півзахисник збірної України Олег Очеретько прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Азербайджану (2:1).

"Азербайджан добре захищався і нам було тяжко розкрити їхню оборону. Ми повинні були грати у свій футбол і все.

Ми втомились, зараз в дорогу. Всі з посмішками їдуть додому. Головне — перемога", — наводить слова Очеретька Суспільне Спорт.

Після чотирьох турів Україна набрала сім очок і посідає друге місце у групі D, випереджаючи Ісландію та Азербайджану на три та шість балів відповідно. Попереду Франція, яка має на три очки більше.

