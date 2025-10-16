Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Англійці виграли усі перші шість офіційних матчів із новим тренером і не пропустили жодного гола.

Збірна Англії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 розгромила Латвію (5:0), завдяки чому не лише гарантувала собі місце на мундіалі, а й встановила новий рекорд.

За інформацією Opta, головний тренер "трьох левів" Томас Тухель став першим наставником в історії збірної Англії, який зміг виграти усі шість перших офіційних матчів із сухим рахунком.

До зустрічі з Латвією, Англія обіграла Сербію (5:0), двічі Андорру (2:0 та 1:0), Латвію (3:0) та Албанію (2:0).

Зазначимо, що Англія першою від Європи вийшла на чемпіонат світу-2026.