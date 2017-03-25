Англия

Полузащитник Лестера Уилфрид Ндиди настаивает на том, что его нельзя сравнивать со звездой Челси Нголо Канте.

Когда Канте покинул Лестер, в опорной зоне Лис начали возникать проблемы и результаты команды резко пошли вниз.

На замену французу за 17 миллионов фунтов из Генка был приобретен Ндиди, который сейчас стал ключевой фигурой в структуре игры Лестера.

Сейчас многие начали сравнивать Ндиди и Канте, но Уилфред говорит о том, что он хочет быть собой.

"Нет, я никогда не стану Канте. Я не играл также, как он, когда приехал сюда. Я переходил в Лестер, чтобы играть в собственный футбол. Я чувствую себя другим игроком по сравнению с ним", — сказал Ндиди.

"Нголо хороший футболист, и он доказал это в текущем сезоне, но нас не стоит сравнивать".

За Лестер 20-летний нигериец сыграл 8 матчей в чемпионате Англии, в которых не отметился результативными действиями.

