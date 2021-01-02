Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 17-го тура чемпионата Испании.

В матче 17-го тура Примеры Реал — Сельта букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Коэффициент на победу Реала составляет 1,59, на ничью — 4,3, на победу Сельты — 5,8.

При этом букмекеры считают, что матч вряд ли обойдется без забитых мячей — коэффициент на это составляет 15,0.

Матч Реал — Сельта состоится в субботу, 2 января. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.