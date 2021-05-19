Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английской Премьер-лиги.
Матч Астон Вилла - Тоттенхэм, getty images
19 мая 2021, 15:57
В поединке английского чемпионата между Тоттенхэмом и Астон Виллой букмекерская компания Parimatch считает фаворитом "шпор".
Коэффициент на победу лондонского клуба составляет 1,52, на ничью — 4,80, на победу гостей — 6,00.
При этом букмекеры считают, что поединок вряд ли завершится нулевой ничьей. Коэффициент на это — 19,5.
Матч Тоттенхэм — Астон Вилла состоится сегодня, 19 мая. Начало — в 20:00 по киевскому времени.