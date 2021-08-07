Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Киевское Динамо сойдется в гостевом противостоянии с луганской Зарей в рамках третьего тура чемпионата Украины. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Мирчи Луческу.

Так, на победу Динамо предлагается коэффициент 1,63, тогда как потенциальный успех команды Виктора Скрипника оценивается показателем 6,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Заря забьет больше одного гола — на это предлагается коэффициент — 3,35.

Напомним, матч Заря — Динамо Киев состоится завтра, 8 августа. Начало игры — в 19:30. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.