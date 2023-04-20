Ліга конференцій

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф третього за значимістю європейського кубка.

У четвер, 20 квітня, відбудуться матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій. 8 команд змагатимуться за вихід у півфінал турніру. Перші поєдинки цієї стадії відбудуться 11 травня, матчі-відповіді — 18 травня 2023 року.

Як виглядає сітка турніру?

АЗ — Андерлехт

Четвер, 20 квітня, 19.45. Стадіон АФАС (Алкмар). Арбітр — Давиде Масса (Італія). Пряма трансляція на Megogo.

Результат першого матчу — 0:2

У цьому матчі зустрічаються географічні сусіди, що тільки додасть їм мотивації та бажання досягти успіху. У 2012 році Андерлехт і АЗ перетиналися у плей-оф Ліги Європи. Тоді вони билися у 1/16 фіналу, і двічі АЗ виграв з ідентичним рахунком 1:0. Натомість тиждень тому бельгійці здобули перемогу з доволі комфортним рахунком — 2:0, що, безумовно, робить їх фаворитами на вихід в півфінал. АЛЕ. Андерлехт перебуває не в кращій формі — розгром від Генка минулими вихідними куди більш точно відображає стан справ у стані бельгійців.

Тим часом АЗ мотивований реабілітуватися перед своїми вболівальниками й має непоганий склад, здатний вирішити результат зустрічі. Додає впевненості голландцям перемога над Сіттардом минулими вихідними в чемпіонаті. І, схоже, АЗ виходить з кризи. Саме час довести це в матчі проти Андерлехта.

Орієнтовні склади:

АЗ: Раян — Сугавара, Букема, Хатзідіакос, Керкез — Рейндерс, Класі — Одгаард, Мійнанс, Ван Бредероде — Павлідіс.

Андерлехт: Вербрюгген — Мурільйо, Дебаст, Вертонген, Н'Діайє — Діавара, Ашімеру, Рефаелов — Дрейєр, Слімані, Амузу.

прогноз 3:1 прохід АЗ

Фіорентина — Лех

Четвер, 20 квітня, 19.45. Стадіо Артеміо Франкі (Флоренція). Арбітр — Раді Обренович (Словенія). Пряма трансляція на Megogo.

Результат першого матчу — 1:4

Лех переживає найкращу в історії єврокубкову кампанію. Підопічні Джона ван ден Брома вибили Буде-Глімт у плей-офф, а потім пройшли Юргорден. У цих двох протистояннях господарі не пропустили жодного гола. Проте в першому матчі проти Фіорентини все стало на свої місця — поляки пропустили чотири м'ячі та знаходяться в кроці від вильоту з турніру. Підсолодив поразку в першому матчі красивий гол Велде.

На вихідних обидві команди зіграли внічию у своїх чемпіонатах: Лех поділив очки з Легією (2:2), а Фіорентина здобула бал в поєдинку з Аталантою (1:1). Варто зазначити, що "фіалки" не знають гіркоти поразок вже 14 матчів поспіль у всіх турнірах.

Орієнтовні склади:

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Раньєрі, Біраги — Мандрагора, Бонавентура, Барак — Гонсалес, Йовіч, Брекало.

Лех: Беднарек — Перейра, Міліч, Сатка — Скорас, Квеквескірі, Вельде, Соуза, Ребочо — Марчвінськи, Ісхак.

прогноз 2:1

Вест Гем — Гент

Четвер, 20 квітня, 22:00. Лондон Стедіум. Арбітр — Орель Грінфілд (Ізраїль). Пряма трансляція на Megogo.

Результат першого матчу — 1:1

Перший матч між цими командами запам'ятався доволі цікавим фактом: Дані Інгз забив перший гол в єврокубках. При цьому англієць має 70 влучних ударів в АПЛ.

Вест Гем, попри статус фаворита, не зміг втримати перемогу тиждень тому. Бельгійці відповіли голом Кейперса у другому таймі. Загалом Гент дуже потужно виглядав тиждень тому, але перемогти Ванхазебрука ніяк не може. І так триває вже три матчі поспіль. Зокрема, в матчі чемпіонату, який відбувся минулими вихідними, вони не зуміли переграти Мехелен (1:1).

А от Вест Гем створив справжнє диво в АПЛ. Команда Моєса вирвала нічию в Арсеналу (2:2) і трохи відірвалась від зони вильоту.

"Молотобійці" ще не програвали у ЛК, тож гостям доведеться несолодко на Лондон Стедіум. Взагалі господарі вважаються одним із головних фаворитів Ліги конференцій, тому проходити Гент вони зобов'язані.

Орієнтовні склади

Вест Гем: Ареоля — Цоуфал, Зума, Агуерд, Палм'єрі — Райс, Даунс, Пакета — Бенрахма, Інгз, Бовен.

Гент: Руф — Торунаріга, Окуму, П'ятковські — Кастро Монтес, Кумс, Де Сарт, Фофана — Хонг — Куйперс, Орбан.

прогноз 4:1

Ніцца — Базель

Четвер, 20 квітня, 22:00. Альянц Рівьєра (Ніцца). Арбітр — Сердар Гозюбійк (Нідерланди). Пряма трансляція на Megogo.

Результат першого матчу — 2:2

Ніцца забивала у всіх єврокубкових матчах цього сезону, але на Альянц-Рів'єрі їм ще не вдавалося зберегти свої володіння у недоторканності. Останні три матчі Базеля в Лізі конференцій завершувалися з рахунком 2:2. Щось підказує, що майбутній матч завершиться гольовою перестрілкою.

На вихідних Ніцца поступилася Бресту (0:1) в чемпіонаті. Команда Дігара не виграє вже п'ять матчів поспіль. Тим часом Базель зіграв унічию з Янг Бойз (1:1).

Орієнтовні склади

Ніцца: Шмейхель — Найдайшішімі, Тодібо, Данте, Бард — Росаріо, Ремзі, Турам, Будауї — Лаборд, Моффі.

Базель: Хітц — Ланг, Адамс, Пелмард — Ндойє, Діуф, Т. Джака, Бургер, Міллар — Амдуні, Зекірі.