Сербський півзахисник приєднався до ізраїльського клубу на правах оренди з опцією викупу.
Крістіян Белич, ФК Маккабі Тель-Авів
10 серпня 2025, 22:27
24-річний сербський півзахисник Крістіан Белич наступний сезон проведе в оренді в Маккабі Тель-Авів. Угода з АЗ Алкмар передбачає опцію викупу.
Белич приєднався до АЗ у січні 2024 року з Партизана і провів 39 матчів, забивши один гол. Раніше він грав за Вест Гем U18, Олімпіакос, Чукарички та збірну Сербії.
«Бачу в цьому чудову можливість і готовий підтримувати високі стандарти клубу», — заявив гравець після підписання контракту.
Маккабі бере участь у кваліфікації Ліги Європи і розраховує на новачка вже найближчим часом.