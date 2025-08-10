24-річний сербський півзахисник Крістіан Белич наступний сезон проведе в оренді в Маккабі Тель-Авів. Угода з АЗ Алкмар передбачає опцію викупу.

Белич приєднався до АЗ у січні 2024 року з Партизана і провів 39 матчів, забивши один гол. Раніше він грав за Вест Гем U18, Олімпіакос, Чукарички та збірну Сербії.

«Бачу в цьому чудову можливість і готовий підтримувати високі стандарти клубу», — заявив гравець після підписання контракту.

Маккабі бере участь у кваліфікації Ліги Європи і розраховує на новачка вже найближчим часом.