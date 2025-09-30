Інше

Тепер кіпрський футбол вже дійсно та офіційно на підйомі.

Колишній атакуючий півзахисник збірної України Віктор Коваленко став гравцем Аріса Лімасол. Про це офіційно повідомив клуб.

29-річний футболіст на правах вільного агента підписав із провідним клубом Кіпру дворічний контракт, який діятиме до літа 2027 року.

Останні два сезони Коваленко провів в італійській Серії А у складі Емполі, де зіграв 25 матчів, відзначився трьома голами та однією результативною передачею.

Вихованець академії Шахтаря дебютував за основну команду у 2015 році та швидко зарекомендував себе як один із найталановитіших гравців свого покоління. У тому ж році він став найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату світу U-20. Загалом у складі Шахтаря Коваленко провів 199 матчів, забив 32 голи та зробив 12 асистів, здобувши 4 чемпіонські титули, 4 Кубки України та 2 Суперкубки.

У лютому 2021 року хавбек перебрався до італійської Аталанти , де провів лише один неповний матч (3 хвилини), після чого був відданий в оренду до Спеції. У складі цього клубу він зіграв 47 матчів, відзначився одним голом та п’ятьма асистами.

На міжнародній арені Коваленко виступав за всі юнацькі збірні України, а в 2016 році отримав виклик до національної команди, за яку провів 33 поєдинки.