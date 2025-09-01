Франція

"Міланці" не бачать сенсу утримувати француза й замінили його на Аканджі.

Захисник Інтера Бенжамен Павар найближчим часом може змінити клубну прописку. Як повідомляє журналіст Санті Ауна, міланський клуб надав згоду на трансфер 28-річного француза до Марсельського Олімпіка.

У керівництві Інтера більше не вважають за доцільне утримувати Павара в команді, тож футболіст уже веде перемовини з провансальцями щодо умов особистого контракту.

Варто зазначити, що напередодні Інтер підсилив лінію оборони, орендувавши Мануеля Аканджі з Манчестер Сіті. Угода передбачає опцію викупу контракту швейцарця у 2026 році.

Сьогодні стало відомо про те, що Бенжамен Павар довикликаний у збірну Франції на матч відбору до ЧС-2026 проти України.