До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.
Наполі — Сассуоло, getty images
30 апреля 2022, 19:28
У рамках поєдинку тридцять п'ятого туру чемпіонату Італії Наполі приймав на своєму полі Сассуоло і здобув розгромну перемогу.
Неаполітанці не залишили шансів супернику, забивши шість разів, але гол Лопеса наприкінці хоч трохи скрасив поразку.
Огляд матчу:
Наполі — Сассуоло 6:1
Голи: Кулібалі, 7, Осімхен, 15, Лосано, 19, Мертенс, 21, 54, Ррахмані, 80 — Лопес, 87
Наполі: Оспіна — Ді Лоренцо (Дзанолі, 82), Кулібалі, Ррахмані, Маріу Руй (Гулям, 82) — Фабіан Руїс (Демме, 77), Замбо-Ангісса, Мертенс — Інсіньє, Лосано (Політано, 77), Осім , 77).
Сассуоло: Консіль — Мюльдюр, Кірікеш (Айхан, 46), Феррарі, Рожеріо — Джуричич (Матеус Енріке, 25), Лопес, Фраттезі (Маньянеллі, 72) — Берарді, Скамакка (Дефрель, 46), Распаді.