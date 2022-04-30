Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.

У рамках поєдинку тридцять п'ятого туру чемпіонату Італії Наполі приймав на своєму полі Сассуоло і здобув розгромну перемогу.

Неаполітанці не залишили шансів супернику, забивши шість разів, але гол Лопеса наприкінці хоч трохи скрасив поразку.

Огляд матчу:

Наполі — Сассуоло 6:1

Голи: Кулібалі, 7, Осімхен, 15, Лосано, 19, Мертенс, 21, 54, Ррахмані, 80 — Лопес, 87

Наполі: Оспіна — Ді Лоренцо (Дзанолі, 82), Кулібалі, Ррахмані, Маріу Руй (Гулям, 82) — Фабіан Руїс (Демме, 77), Замбо-Ангісса, Мертенс — Інсіньє, Лосано (Політано, 77), Осім , 77).

Сассуоло: Консіль — Мюльдюр, Кірікеш (Айхан, 46), Феррарі, Рожеріо — Джуричич (Матеус Енріке, 25), Лопес, Фраттезі (Маньянеллі, 72) — Берарді, Скамакка (Дефрель, 46), Распаді.