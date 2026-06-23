Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Йорданія та Алжир.

Національні збірні Йорданії та Алжиру зіграють у другому турі чемпіонату світу-2026 у Санта-Кларі.

Джамал Селламі, після поразки від Австрії (1:3), залучив до стартового складу Абу Дахаба в трійці центральних захисників, тоді як Аль-Марді розташується під нападником.

Владімір Петкович, на тлі поразки від Аргентини (0:3), використав із перших хвилин Зеррукі в центрі поля, тоді як Марез гратиме праворуч в атаці.

Йорданія: Абулейла — Насіб, Аль-Араб, Абу Дахаб — Хаддад, Ер-Рашдан, Ер-Равабде, Абу Таха — Аль-Марді, Ольван — Ат-Тамарі.

Запасні: Бані Аттія, Аль-Фахурі, Абу Хашіш, Абу Ан-Наді, Обайд, Ер-Росан, Бадаві, Джамус, Аєд, Сааде, Абу Гуш, Ад-Давуд, Абу Зрайк, Фахурі, Азайзе.



Алжир: Зідан — Бельгалі, Манді, Бенсебаїні, Аїт-Нурі — Будауї, Зеррукі, Маза — Марез, Гуїрі, Шаїбі.