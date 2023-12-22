Іспанія

"Вершкові" демонструють стабільність.

Вчора в матчі 18-го туру Ла Ліги Реал на виїзді здолав Алавес (1:0). Команда Карло Анчелотті набрала 45 очок у 18-ти матчах і ділить перше місце з Жироною.

Як повідомляє Madrid Xtra, це найкращий старт мадридського клубу в Ла Лізі з сезону 2011/12, коли було 46 очок після 18 ігор.

2024 рік Реал розпочне домашнім поєдинком проти Мальорки.

Раніше повідомлялось, що Реал і Барселона можуть отримати значні бонуси за "вірність" Суперлізі.