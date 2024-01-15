Іспанія

До кращих увійшли два гравці Жирони, але немає жодного українця.

Іспанська Ла Ліга у своїх соціальних мережах опублікувала символічну збірну першої половини сезону.

Серед гравців збірних не виявилося жодного українця – їх у Ла Лізі виступає четверо – Андрій Лунін, Віктор Циганков, Артем Довбик та Роман Яремчук.

До збірної увійшли: Унаї Сімон (Севілья), Дієго Ріко (Хетафе), Дейлі Блінд (Жирона), Антоніо Рюдігер (Реал), Жоау Канселу (Барселона), Іско (Бетіс), Джуд Беллінгем (Реал), Алеш Гарсія (Жирона), Браян Сарагоса (Гранада), Антуан Грізманн (Атлетіко), Іньякі Вільямс (Атлетік).

Після 20 ігор Жирона набрала 49 очок і очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал на один бал, але "вершкові" мають гру в запасі.